Boks. Batyrgazijew ze złotem w kategorii 57 kg
Reprezentant Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego Albert Batyrgazijew zdobył w Tokio złoty medal igrzysk olimpijskich w bokserskiej kategorii 57 kg. W finale pokonał Amerykanina Duke'a Ragana 3:2. Polacy nie startowali.
Brązowe medale wywalczyli Samuel Takyi z Ghany oraz Kubańczyk Lazaro Alvarez.
półfinały
Duke Ragan (USA) - Samuel Takyi (Ghana) 4:1
Albert Batyrgazijew (RKO) - Lazaro Alvarez (Kuba) 3:2
finał
Albert Batyrgazijew (RKO) - Duke Ragan (USA) 3:2
kolejność:
1. Albert Batyrgazijew (RKO)
2. Duke Ragan (USA)
3. Samuel Takyi (Ghana)
. Lazaro Alvarez (Kuba)
5. Ceiber Avila Segura (Kolumbia)
. Kurt Walker (Irlandia)
. Tsendbaatar Erdenebat (Mongolia)
. Chatchai-Decha Butdee (Tajlandia)