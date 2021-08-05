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Boks. Batyrgazijew ze złotem w kategorii 57 kg

Boks
1 godz. 1 minuta temu

Reprezentant Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego Albert Batyrgazijew zdobył w Tokio złoty medal igrzysk olimpijskich w bokserskiej kategorii 57 kg. W finale pokonał Amerykanina Duke'a Ragana 3:2. Polacy nie startowali.

Brązowe medale wywalczyli Samuel Takyi z Ghany oraz Kubańczyk Lazaro Alvarez.

Wyniki olimpijskiego turnieju w boksie mężczyzn w kategorii 57 kg:

półfinały

Duke Ragan (USA) - Samuel Takyi (Ghana)           4:1

Albert Batyrgazijew (RKO) - Lazaro Alvarez (Kuba) 3:2

finał

Albert Batyrgazijew (RKO) - Duke Ragan (USA)      3:2

kolejność:

1. Albert Batyrgazijew (RKO) 

2. Duke Ragan (USA) 

3. Samuel Takyi (Ghana)  

. Lazaro Alvarez (Kuba) 

5. Ceiber Avila Segura (Kolumbia)  

. Kurt Walker (Irlandia)  

. Tsendbaatar Erdenebat (Mongolia)  

. Chatchai-Decha Butdee (Tajlandia)

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