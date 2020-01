Były trener Władimira Kliczki, obecnie pracujący z Giennadijem Gołowkinem Johnathon Banks wypowiedział się na temat powracających ostatnio relacji ze sparingów Ukraińca z obecnym mistrzem świata WBC wagi ciężkiej Deontayem Wilderem (42-0-1, 41 KO). Obowiązkowy pretendent WBC, Dillian Whyte (27-1, 18 KO) stwierdził ostatnio, że na obozie w Austrii w 2012 roku (przed walką z Mariuszem Wachem) Kliczko ciężko znokautował Wildera.

- Byłem na tym obozie i widziałem, jak Władimir znokautował Wildera. Wilder dziko atakował, a Kliczko się cofał i w swoim stylu pracował na nogach. Stosował dużo zwodów, takich jak lewy prosty na korpus. W pewnym momencie zaraz po tym zwodzie uderzył lewym sierpowym. Wilder został ciężko znokautowany, to nie był nokdaun. Wilderem wstrząsały konwulsje. Prawdopodobnie dlatego ludzie Wildera nie chcieli potem walki z Władimirem - powiedział Whyte, potwierdzając tym samym relacje kilku innych ludzi (m.in. Johnny'ego Nelsona) z ostatnich lat. Johnathon Banks pamięta jednak inny przebieg wydarzeń na obozie Władimira.

- To ja wybrałem Wildera i wszystkich innych sparingpartnerów. Czy Wilder został ciężko znokautowany przez Władimira? To się nie wydarzyło. Prawdą jest natomiast to, że Władimir posłał Deontaya na deski, nokdaun miał miejsce - powiedział były trener Kliczki, pozostającego na emeryturze od 2017 roku i pamiętnej walki z Anthonym Joshuą. Wilder przygotowuje się zaś obecnie do rewanżu z Tysonem Furym, który czeka go 22 lutego w Las Vegas. Korzystając z okazji, przypominamy na koniec wywiad z Wilderem, którzy przeprowadziliśmy na ww. obozie w Austrii.