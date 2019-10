- Boks to nie jest sport, tu przeciwnik chce odebrać ci zdrowie - coraz częściej powtarza Artur Szpilka i publicznie potępia proceder "dozbrajania się", czyli sięgania po doping. Co więcej, nasz pięściarz nieraz dawał do zrozumienia, mając na myśli m.in. Anthony’ego Joshuę, że nad najlepszymi może być rozłożony parasol ochronny, dlatego podczas kontroli nie wpadają. Teraz sam wieliczanin przyznał się, że w młodości też spróbował, jaki efekt daje nielegalne wspomaganie organizmu.

30-letni Szpilka doskonale rozumie, jak "smakuje" ciężkie lanie w ringu, bowiem mimo wciąż młodego wieku, zebrał już sporo potężnych uderzeń, parokrotnie przegrywając dotkliwie przez nokaut. Trudno wyprzeć z pamięci makabryczny widok Polaka, gdy po piekielnej kontrze Deontaya Wildera bezwładnie leżał na macie ringu.

Równie bolesne było ostatnie, krótkie bombardowanie przy linach z rąk Derecka Chisory. "Szpila" także w niepokojący sposób osunął się na ring, choć tu strach minął znacznie szybciej, bo pięściarz dość żwawo podniósł się o własnych siłach.

Nie brakuje jednak dużo bardziej tragicznych finałów walk, gdy pięściarze płacą najwyższą cenę, czyli w następstwie obrażeń tracą życie. Zdaniem Szpilki, który o tę sprawę został zapytany przez portal sport.tvp.pl, jedną z najważniejszych kwestii, dzięki którym można ocalić zdrowie zawodników, jest skuteczniejsza walka z procederem dopingu.

- Nie może być tak, że badania pojawiają się od święta i tylko przed walkami o tytuł. Te badania muszą być regularne, przez cały rok, o każdej porze dnia i nocy. Prawda jest jednaka taka, że jest pewna grupa ludzi, którym na ten doping się pozwala. Nie będę rzucać nazwiskami, ale niektórzy wyglądają jak gladiatorzy, wyprzedają hale w dwa dni i to się po prostu wszystkim opłaca. Dopiero jak tragedia spotka pięściarza o naprawdę wielkim nazwisku, to może wtedy ktoś przejrzy na oczy - powiedział były pretendent do tytułu mistrza świata.

Nasz zawodnik przy każdej okazji zapewnia i ręczy, że w jego przypadku nielegalne wspomaganie organizmu w ogóle nie wchodzi w grę. Pewną przesłanką może być fakt, że "Szpila" od dłuższego czasu nawołuje do badań przed swoimi pojedynkami. Tak samo nalegał na olimpijskie kontrole przed bojem z Chisorą. "Nie byłem ani razu badany, a to był podpunkt, który ja chciałem, testy VADA" - wyjawił nasz zawodnik na Twitterze już po pojedynku, w reakcji na aferę dopingową podczas tej samej gali, po walce Dilliana Whyte’a z Oscarem Rivasem.

Okazuje się jednak, że smak dopingu nie jest Szpilce całkowicie obcy, do czego pięściarz przyznał się w tym samym wywiadzie. Sprawa wprawdzie ma dotyczyć już zamierzchłych czasów, ale wydarzenia miały miejsce, gdy zawodnik był jeszcze nastolatkiem. - Byłem młody, głupi, chodziłem na siłownię, bawiłem się w chuligankę i coś tam się spróbowało. Brałem np. testosteron i wiem jaki był przyrost siły, w miesiąc potrafiłem podnieść o 20 kilogramów więcej. Ale miałem wtedy 16 lat, wyobraźcie sobie jak się zmienił doping od tego czasu. Ostatnio czytałem, że teraz zmieniają nawet kod genetyczny. Chore czasy, na szczęście zmądrzałem i od dawna jestem czysty. Zdaję sobie jednak sprawę, że inni brali, biorą i będą brać - powiedział zawodnik grupy KnockOut Promotions.

