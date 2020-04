Pięściarz Artur Szpilka jest po kolejnym zabiegu chirurgicznym. Tym razem interwencji specjalistów wymagał prawy bark oraz biceps. Tym samym wydłuża się lista poważniejszych kontuzji, z którymi już zmagał się 30-latek w swojej pełnej wzlotów i upadków karierze.

O zabiegu "Szpila" poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych 1 kwietnia, dlatego nie wszyscy od razu wzięli na poważnie komunikat sportowca. Szybko jednak się okazało, że to nie były primaaprilisowe żarty. Sprawa istotnie była poważna.



Operacja trwała trzy godziny, podczas których pięściarzowi zreperowano bark, a także biceps. "Zawsze pod górkę" - napisał na Twitterze zawodnik, przy okazji ogłaszając, że rozchodzą się jego drogi z promotorem Andrzejem Wasilewskim.



W piątek wieczorem pięściarz, który niedawno wrócił do wagi junior ciężkiej, popełnił jeszcze jeden wpis. Z treści można wnioskować, że jest to dla niego przykra sytuacja. Mianowicie dokonał swoistego podsumowania najcięższych urazów.



"Blachy w szczęce, nadgarstku i kotwice w barku... I niech mi ktoś powie, że sport to zdrowie... Podliczyłem to i ogólnie miałem już 6 operacji: szczęka, cztery razy nadgarstek i teraz bark. Do tego jeszcze ten wirus. Nudy, zwariować idzie naprawdę" - napisał Szpilka na Twitterze.

Nie wiadomo, co z najbliższych planów sportowych zawodnika, który kipiał żądzą rewanżu z Siergiejem Radczenką. Werdykt był korzystny dla Polaka, ale punktacja sędziów z Austrii w powszechnej opinii fachowców i kibiców była krzywdząca dla Ukraińca. Na przeszkodzie znów stanęły spray zdrowotne. Sam zawodnik stwierdził, że teraz czeka go długa przerwa...

