Arturowi Szpilce (23-4, 16 KO) na finiszu przygotowań przed powrotem na ring 7 marca w Łomży pomoże 35-letni Czech Vaclav Pejsar (14-9, 12 KO).

O ściągnięciu Pejsara na sparingi napisał branżowy portal ringpolska.pl. Szpilka już powoli wygasza aktywność na sali treningowej, by zdążyć się zregenerować i w pełni dyspozycji stoczyć pojedynek z Siergiejem Radczenką na gali Knockout Boxing Night 10.



Starcie z Ukraińcem zweryfikuje wszelkie plany "Szpili" na podbój kategorii junior ciężkiej. Dla pięściarza z Wieliczki będzie do powrót do dywizji cruiser po niespełna 11 latach. W tym czasie próbował podbić wagę ciężką, ale udało mu się "tylko" doszlusować do roli pretendenta do tytułu.



O Pejsarze zrobiło się głośniej przy okazji ostatniej walki, gdy zmierzył się z faworyzowanym Dimitrijem Kudriaszowem. Czech niesprawiedliwie przegrał walkę z Rosjaninem na kartach punktowych, za co sędziów spotkała kara zawieszenia.

