"Szpila" od momentu porażki z Deontayem Wilderem nie przypomina pięściarza, który swego czasu pukał do czołówki wagi ciężkiej. Przełamaniem miała być dla niego walka z Różańskim, która jednak zakończyła się porażką.

Niedawno, w wywiadzie dla "Przeglądu Sportowego" Szpilka szeroko opowiedział o tym, jak ciężko ją przeżył. Zdradził, iż "nadawał się do psychiatry".



Kamila Wybrańczyk, partnerka zawodnika w sesji pytań i odpowiedzi na swoim instagramowym profilu została zapytana o to, czy zdołał się już podnieść po klęsce. Jej odpowiedź mogła wlać w serca fanów spory niepokój.



- Niestety nie, ale jest coraz lepiej... kocham go najmocniej na świecie i wiem jedno... podniesie się z tej paskudnej depresji, mocno w to wierzę - napisała.



TC

