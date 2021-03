Zbigniew Boniek za pośrednictwem Twittera skomentował porażkę Krzysztofa Głowackiego w walce o pas WBO wagi junior ciężkiej. W mocny sposób odpowiedział mu Artur Szpilka.

"Główka" był wyraźnie słabszy od rywala i przegrał przez nokaut, co w Polsce wywołało prawdziwą lawinę komentarzy. Głos w sprawie zabrał między innymi Boniek, który za pośrednictwem Twittera ocenił występ pięściarza. - Po prostu, to był wyjazd po kasę. Za duża różnica. Główka chciał przegrać z jak najmniejszym uszczerbkiem dla zdrowia i to się udało - pisał.

W kolejnym wpisie dodał, że szkoda mu Głowackiego, "bo to porządny gość". Na te słowa odpowiedział w mocny sposób Artur Szpilka.



- To po co pisze pan głupoty aż mnie k**** ręka świerzbi. Jak tylu fachowców siedzących na ciepłych stołkach po walce ma najwięcej do powiedzenia - napisał "Szpila".





