Boks Boks. Joshua - Usyk. "Nie zawsze wygrywa ten większy" - Jestem szczęśliwy z tego, w jakim miejscu się obecnie znajduję. Uścisk ręki to dla mnie wystarczające potwierdzenie umowy, ale podpis ją cementuje. Z radością złożyłem więc podpis pod nową umową - powiedział Joshua.

Kiedy Joshua zdobył w 2012 roku w Londynie złoto igrzysk olimpijskich w wadze superciężkiej, stało się jasne, że może stać się najważniejszym brytyjskim bokserem swoich czasów. W 2013 roku podpisał kontrakt z grupą Matchroom i zadebiutował na zawodowstwie. Jego kariera okazała się pasmem sukcesów sportowych i komercyjnych.

W 2016 roku AJ zdobył swój pierwszy pas mistrza świata, detronizując Charlesa Martina. Potem pokonał m.in. Władimira Kliczkę, Josepha Parkera, Aleksandra Powietkina i Andy'ego Ruiza juniora, swojego jedynego dotychczas pogromcę. Jeżeli 25 września Joshua pokona Ołeksandra Usyka, w kolejnym pojedynku może celować w absolutnie hitowe starcie o wszystkie pasy ze swoim rodakiem Tysonem Furym, mistrzem WBC.

Anthony Joshua zarabia miliony

Joshua zarobił od czerwca 2019 do czerwca 2020 (według notowania "Forbesa") prawie 50 milionów dolarów, w tym roku jego zarobki będą prawdopodobnie dużo większe. Dzięki nowej umowie z grupą Matchroom, która okazała się wiarygodnym i skutecznym partnerem biznesowym, Joshuę czekają też zapewne nowe kontrakty reklamowe i przedłużenie obecnych. Do grona sponsorów brytyjskiego olbrzyma o nigeryjskich korzeniach zaliczają się dziś m.in. Under Armour, Jaguar, Land Rover, Beats i Hugo Boss.

Transmisja z gali na stadionie Tottenhamu przeprowadzi platforma DAZN.