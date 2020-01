​Mistrz wagi ciężkiej IBF, WBO, IBO, WBA Anthony Joshua (23-1, 21 KO) jest bardzo pewny, że pokonałby mistrza WBC Deontaya Wildera (42-0-1, 41 KO) w ciągu sześciu rund.

Unifikacyjna potyczka tej dwójki jest potencjalnie uznawana za największy pojedynek, jaki można dziś zorganizować w boksie. Aby jednak walka ta mogła dojść do skutku, spełnionych musi zostać kilka warunków. Jednym z nich jest zwycięstwo Wildera nad Tysonem Furym w rewanżu zaplanowanym na 22 lutego.

- Nie byłoby go w grze w siódmej rundzie. Chciałbym go znokautować. Ciężki przeciwko ciężkiemu. Mistrz przeciwko mistrzowi - powiedział o walce z Wilderem pewny siebie Joshua.

- To zbyt poważna walka, by tam wejść i próbować go wyboksowywać przez dwanaście rund. Ma za dużą moc rażenia. Musiałbym tam wejść i go położyć. Nie pozwolić mu, by czuł się w ringu zbyt wygodnie. Jego moc nie przeraża mnie, ale zdaję sobie z niej sprawę. Są ciosy, które tobą wstrząsają, inne są niczym kłucie, a są też takie, kiedy po jednym uderzeniu jesteś znokautowany. Wilder posiada taką moc. Chodzi więc o wyeliminowanie tej mocy, nauczenie się, jak sobie z nią radzić - dodał "AJ".

Dodajmy, że Anthony Joshua w kolejnym występie będzie prawdopodobnie bronił swoich pasów w starciu z Kubratem Pulewem.