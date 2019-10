Anthony Joshua (22-1, 21 KO) i Dereck Chisora (31-9, 22 KO) mają przed sobą ważne walki. "War" 26 października stanie w szranki z Davidem Pricem, "AJ" natomiast 7 grudnia zmierzy się w rewanżu z Andym Ruizem jr. Chisora ma tymczasem plan, by stoczyć przed walką z Pricem kilka sparingów z byłym mistrzem wagi ciężkiej.

Joshua rozpoczął już przygotowania do swojej walki. Trenuje w Sheffield, gdzie wybiera się lada dzień Chisora.

- Jadę do niego w przyszłym tygodniu. Kilka razy chciał już ze mną sparować, ale byłem wówczas zbyt zajęty. Jadę tam i przejdziemy od razu do sparingów. Jest wysoki jak Price, a ja niski jak Ruiz - mówił Chisora.

- To idealni partnerzy dla siebie do sparingów. Nikt nie jest w stanie naśladować presji Ruiza tak jak może zrobić to Dereck - dodał współpracujący z Chisorą David Haye.