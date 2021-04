Demetrius Andrade (29-0, 18 KO) oraz Liam Williams (23-2-1, 18 KO) bez problemu osiągnęli limit wagi średniej przed sobotnią walką o mistrzostwo świata federacji WBO.

Broniący pasa Amerykanin zanotował 72,3 kilograma, pretendent idealnie zmieścił się na granicy 72,55 kg. Poniżej wyniki ważenia pozostałych walk w jednostce amerykańskich funtów oraz nagranie wideo z ceremonii.

Carlos Gongora 167.75 vs Christopher Pearson 167.5

Mahammadrasul Medżidow 232 vs Andriej Fiedosow 224.5

Arthur Bijarsłanow 136.5 vs Israel Mercado 136.75

Otha Jones III 134.5 vs Jorge Castaneda 135

Alexis Espino 166.25 vs Ty McLeod 164.25

Aaron Aponte 140 vs Javier Martinez 138.25

