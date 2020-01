Boks. Aleksander Usyk: Najlepszy jest Wilder, ale najtrudniej pokonać Fury'ego

Pytany o najlepszego obecnie zawodnika wagi ciężkiej Aleksander Usyk (17-0, 13 KO) wskazuje na Deontaya Wildera (42-0-1, 41 KO). Kiedy jednak pada pytanie o rywala, którego najtrudniej będzie pokonać, Ukrainiec wymienia już Tysona Fury'ego (29-0-1, 20 KO). Styl robi walkę...

Już wkrótce jeden z nich wypadnie na moment z gry, bo przecież 22 lutego w Las Vegas dojdzie do rewanżu Wildera z Furym. Teoretycznie w lecie ma dojść do trzeciej batalii pomiędzy nimi, ale jeśli jeden z nich polegnie przez nokaut, być może odpuści trzecią walkę.



Zdaniem Usyka, łatwiej byłoby mu odprawić Amerykanina niż Anglika.

- Najtrudniej byłoby mi pokonać Fury'ego. Mierzy ponad dwa metry i jest trudny do rozszyfrowania. Nie wiadomo, co zrobi w ringu i co ma w głowie. Tak samo jest ze mną - przekonuje Ukrainiec, który wcześniej zunifikował wszystkie cztery pasy kategorii junior ciężkiej, by w połowie października w swoim debiucie w wadze ciężkiej zastopować po siedmiu jednostronnych rundach Chazza Witherspoona.

Nie potwierdzono jeszcze kolejnych ruchów Usyka, ale w tym momencie najwięcej mówi się i pisze o jego starciu z Dereckiem Chisorą (32-9, 23 KO) 28 marca w Londynie.