W przyszłym roku Adam Kownacki może doczekać się mistrzowskiej walki w wadze ciężkiej, z kolei dzisiaj odnotował bardzo przyjemną rocznicę w swojej karierze. Wszystko zaczęło się 30 października 2009 roku...

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Ruiz pokazał klasę. Pięściarz pomógł nieznajomemu. Wideo INTERIA.TV

To właśnie wtedy, na gali w mieście Yonkers, w stanie Nowy Jork, miał miejsce zawodowy pochodzącego z Konarzyc pod Łomżą, a od 7. roku życia mieszkającego za ocename Kownackiego.

Reklama

Rywalem wówczas 20-letniego "Baby Face" był Amerykanin Carossee Auponte, wtedy legitymujący się bilansem jedynie dwóch porażek. Polak przejechał się po rywalu, nim walec, demolując go w ekspresowym tempie.

Właśnie na tę okoliczność nasz pięściarz opublikował w mediach społecznościowych wpis, w którym wraca pamięcią do tamtych wydarzeń. "10 lat temu zadebiutowałem zawodowo. Walka trwała około 30 sekund. I tak rozpocząłem podróż, która doprowadziła mnie do stania się piątym zawodnikiem wagi ciężkiej. Niech kolejna dekada zaprowadzi mnie do panowania w najcięższej dywizji" - napisał Kownacki.

Minęła dekada i Kownacki znajduje się w poczekalni do pojedynku o tytuł mistrza świata. Jeszcze kilka miesięcy temu wydawało się, że niepokonany Polak doczeka się walki życia jeszcze w tym roku, jednak jeszcze będzie musiał uzbroić się w cierpliwość.

Nasz pięściarz przekonuje się na własnej skórze, że boks zawodowy to nie tylko sport, ale także biznes, wpływy promotorów oraz interesy poszczególnych federacji.

Art