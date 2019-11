Boks. Adam Kownacki: Pulew to topowy zawodnik

Adam Kownacki (20-0, 15 KO) odniósł się do możliwej walki z Kubratem Pulewem (28-1, 14 KO) o wakujący pas IBF wagi ciężkiej na gali Wilder vs Fury II 22 lutego. By do mistrzowskiego pojedynku z udziałem Polaka doszło, Andy Ruiz musi przede wszystkim pokonać 7 grudnia Anthony'ego Joshuę (stawką są pasy IBF, WBA i WBO), a potem zwakować pas IBF.

Boks. Kownacki z Pulewem o mistrzostwo świata 22 lutego 2020 roku?

- Miło słyszeć o pojedynku z Pulewem. Podoba mi się ten pomysł. Walczę po to, by wygrać z każdym, kogo postawią na mojej drodze. Myślę, że walka z Bułgarem jest możliwa tylko wtedy, jeżeli Ruiz zwakuje tytuł IBF. Pulew jest bowiem obowiązkowym pretendentem, ja jestem następny w kolejce. Czekam na wiadomość. Oglądałem ostatnią walkę Pulewa, nie wyglądał w niej najlepiej, ale nie można oceniać boksera po jednym starciu. Pulew to topowy zawodnik - powiedział ''Babyface''.

Ostatni pojedynek Bułgara to walka z Rydellem Bookerem wygrana jednogłośnie na punkty dwa tygodnie temu. Pulew nie olśnił w tym starciu, natomiast Kownacki w swoim ostatnim, sierpniowym pojedynku pokonał w bardzo efektownym stylu Chrisa Arreolę.

Walka skończyła się jednogłośnym zwycięstwem ''Babyface'a'': Polak wyprowadził 1047 ciosów, z czego 369 doszło do celu. Arreola wyprowadził natomiast 1125 uderzeń, ale ze skutecznością (298 celnych) było nieco gorzej. W sumie panowie wyprowadzili 2172 ciosów, celnych było 667. Odkąd prowadzone są tego rodzaju statystyki, obie ww. liczby są rekordami wszech czasów.