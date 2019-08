W rozmowie z Interią nasz najlepszy pięściarz zawodowy Adam Kownacki oznajmił, że według obecnych planów kolejną walkę stoczy pod koniec stycznia. Ma być to jeden z dwóch kolejnych pojedynków, które doprowadzą "Baby Face'a" do boju o tytuł mistrza świata pod koniec 2020 roku.

Kownacki, notowany na 10. miejscu w ranking branżowego portalu boxrec wśród najlepszych "ciężkich" na świecie, jest po rozmowie ze swoim menedżerem Keithem Connolly'm. W tej chwili stanęło na tym, że mieszkający od 7. roku życia na Brooklynie Polak najbliższy pojedynek stoczy pod koniec stycznia. Jak to w boksie, do tego czasu jeszcze wiele może się zmienić, ale jedno jest pewne: "Baby Face" nie wskoczy, jako rezerwowy, do boju z mistrzem Deontayem Wilderem, gdyby z jakichś powodów nie doszedł do skutku pojedynek Amerykanina z Luisem Ortizem anonsowany na 9 listopada.

Nasz zawodnik razem ze swoimi doradcami w tej chwili patrzy tymi kategoriami, że jest już za blisko mistrzowskiej szansy, aby pochopnym ruchem, biorąc ofertę last minut, oddalić się od swojego marzenia. - Moim celem jest zostanie pierwszym polskim mistrzem świata w wadze ciężkiej, a nie skok na kasę i zarobienie trochę grosza - argumentuje w rozmowie z Interią Kownacki. Ta wypowiedź dobitnie pokazuje, jakimi priorytetami kieruje się "Baby Face", który w ostatniej walce musiał namęczyć się z Chrisem Arreolą. Nasz rodak nastawiał się na efektowny nokaut, a zamiast tego stoczył 12-rundowy bój z "Koszmarem", w którym obaj pięściarze pobili rekord wyprowadzonych i trafionych ciosów w wadze ciężkiej.



Więcej informacji ukaże się wkrótce, gdy opublikujemy całą rozmowę z 30-letnim niepokonanym Kownackim.

Artur Gac