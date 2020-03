Trudno Adamowi Kownackiemu (20-1, 15 KO) przejść do porządku dziennego nad niespodziewaną porażką z Robertem Heleniusem (30-3, 19 KO). Faworyzowany Polak po przegranej przez techniczny nokaut w czwartej rundzie żyje optymistycznym scenariuszem, że dojdzie do rewanżu, a w nim naprawi swoje błędy.

Było już tak blisko... Nasz pięściarz był już na ostatniej prostej w oczekiwaniu na pojedynek o tytuł mistrza świata w wadze ciężkiej. Wierzył, że jako pierwszy Polak wdrapie się na tron czempiona wszechwag.



Tymczasem pojedynek z Heleniusem, który miał być walką tylko na podtrzymanie aktywności, okazał się koszmarem. I właśnie "Koszmar" - bo takim pseudonimem ringowym posługuje się olbrzym z Finlandii, wykończył "Babyface'a" już w czwartej rundzie.



Z takim zwrotem akcji trudno było się pogodzić, tym bardziej, że Kownacki po trzech rundach prowadził na kartach punktowych u trójki sędziów. Niestety w czwartej odsłonie nadział się na cios z prawej ręki, który trafił go w punkt, na brodę, i już nie był w stanie dojść do siebie. Helenius to zauważył i nie wypuścił szansy z rąk, a naszego pięściarza przed ciężkim nokautem musiał ratować sędzia.



Pierwsza porażka w karierze okropnie boli Polaka, czemu dał wyraz wpisem, opublikowanym w mediach społecznościowych.



- Obejrzałem tę walkę pewnie z tysiąc razy, a myślałem o niej z milion razy. Popełniłem błędy. Dostałem lekcję. Jesteśmy panami własnego losu i sami piszemy własną historię. Dziękuję wszystkim za wsparcie. W optymistycznym wariancie dostanę rewanż i w nim naprawię swoje błędy - pisze Kownacki.

