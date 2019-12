Najlepszy polski pięściarz wagi ciężkiej Adam Kownacki nadal musi uzbroić się w cierpliwość w oczekiwaniu na swoją mistrzowską szansę. Nasz zawodnik jednak podtrzymuje zdanie, iż nie żałuje, że kilka miesięcy temu nie zdecydował się skrzyżować rękawic z Anthonym Joshuą.

Pół roku temu waga ciężka przeżyła prawdziwe trzęsienie ziemi. Meksykanin Andy Ruiz jr, który z niewielkim wyprzedzeniem przyjął walkę z Joshuą, zastępując przyłapanego na dopingu Jarrella Millera, sprawił gigantyczną sensację.



Pięściarz rodem z Meksyku zaboksował bez kompleksów, parokrotnie rzucił na deski AJ'a, aż w końcu sędzia ringowy podjął decyzję o przerwaniu pojedynku.



7 grudnia o powtórce nie były mowy, bo tylko Joshua odrobił pracę domową, a Ruiz zachował się jak amator. Mistrzowskie pasy i miliony dolarów na koncie tak go rozleniwiły, że do obrony tytułu przystąpił nieprzygotowany, choć do końca starał się wszystkich oszukiwać, a najbardziej siebie.

Rewanż w Arabii Saudyjskiej śledził m.in. Adam Kownacki, który - co nie jest tajemnicą - 1 czerwca w Madison Square Garden mógł znaleźć się w miejscu Ruiza. Niepokonany "Babyface" (20 zwycięstw) jednak nie skorzystał z oferty z cyklu "last minute", choć wtedy przykład Ruiza pokazał, że czasami warto podejmować wielkie ryzyko.