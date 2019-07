Adam Kownacki kontra Andy Ruiz jr? - Przyjmuję wyzwanie - powiedział polski pięściarz, którzy liczy na starcie z sensacyjnym pogromcą Anthony'ego Joshuy.

Celem najlepszego polskiego boksera wagi ciężkiej Adama Kownackiego (19-0, 15 KO) była do niedawna walka z mistrzem świata WBC Deontayem Wilderem (41-0-1, 40 KO). Jednak w pierwszym kwartale przyszłego roku ma dojść do starcia Wilder vs Fury II, więc Kownacki nie wyklucza pojedynku z mistrzem świata IBF, WBA i WBO Andym Ruizem juniorem (33-1, 22 KO), oczywiście jeżeli Meksykanin wygra w rewanżu z Anthonym Joshuą (22-1, 21 KO).

- Wyzwał mnie do walki, prawda? Cóż, przyjmuję wyzwanie. Mogę walczyć o tytuł z każdym, mam solidne podstawy, by dostać taką walkę. Poza tym Ruiz jest związany z projektem Premier Boxing Champions, tak jak i ja - stwierdził Kownacki.



- To walka nie byłaby trudna w organizacji. Z przyjemnością bym do niej stanął, ale muszę iść krok po kroku. Mam za sobą Ala Haymona i Keitha Connolly'ego, dobrych menadżerów. Jestem prawidłowo prowadzony - powiedział ''Babyface''.

- Powiem szczerze, że nie byłem zaskoczony wygraną Ruiza. Kiedy ogłoszono jego walkę z Joshuą, mówiłem, że Ruiz umie walczyć. Że to wspaniały zawodnik. Ale potem zacząłem słuchać ekspertów i pomyślałem, że pewnie zostanie znokautowany. A przecież jest wspaniałym bokserem, nie żadnym kulturystą. Zawsze wiedziałem, że ma szansę. Udowodnił wszystkim, że się mylili - dodał Polak, który już 3 sierpnia w Barclays Center na Brooklynie zmierzy się z Chrisem Arreolą (38-5-1, 33 KO).