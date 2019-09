Tydzień temu Adam Kownacki pochwalił się całemu bokserskiemu światu, że urodził się jego pierworodny synek Kazimierz. Szczęśliwy ojciec teraz ma już spokój, by przygotowywać się do będącego już tylko kwestią czasu pojedynku o tytuł czempiona globu, choć okazuje się, że miniatura mistrzowskiego pasa już jest w domu państwa Kownackich.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Boks. Tyson Fury i Otto Wallin przed walką. "Gypsy King" przy okazji dopiekł Ruizowi. Wideo © 2019 Associated Press

Miesiąc temu Kownacki odniósł w pełni zasłużone, acz mniej efektowne od spodziewanego zwycięstwo nad Chrisem Arreolą. Najwyżej notowany polski pięściarz wagi ciężkiej miał chrapkę, by szybko odesłać z ringu Amerykanina, ale w ringu musiał pracować przez dwanaście rund, odnosząc jednogłośną wygraną na punkty.

Reklama

Na taki przebieg pojedynku złożyło się kilka czynników, a jednym z nich zapewne był fakt, że myśli "Babyface’a" krążyły także wokół jej żony, która w każdym momencie mogła zacząć poród. Z tego też powodu, by swojej ukochanej oszczędzić nerwów, pięściarz chciał w kilka rund rozprawić się z Arreolą. Jednak przekonał się na własnej skórze, że w boksie - i szerzej w całym sporcie - takie myślenie oraz nastawienie bywa zgubne.

Na szczęście ta batalia jest już za Polakiem, a przed nim - najpewniej do końca przyszłego roku - upragniona walka o tytuł mistrza świata. Podstawowy warunek to do tego czasu nie przegrać, bowiem w planie są jeszcze dwa inne pojedynki. Ukoronowaniem może być starcie o tytuł mistrza świata federacji WBC, który obecnie należy do Amerykanina Deontaya Wildera.

Okazuje się, że pochodzący z Konarzyc koło Łomży Kownacki już próbuje oswoić się z efektownym trofeum, choć na razie w wersji mini. Na zdjęciu, podanym dalej na oficjalnym profilu w mediach społecznościowych przez mieszkającego na Brooklynie rodaka, widać miniaturowy pas, owinięty wokół.... synka Kazimierza.

Kownackiemu pozostaje życzyć, by w niedalekiej przyszłości mógł cieszyć wzrok i chełpić się właściwym pasem World Boxing Council, jednym z czterech najbardziej prestiżowych w świecie boksu.

Art