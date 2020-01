Federacja World Boxing Association na koniec roku 2019 opublikowała swój najnowszy ranking. Na liście potencjalnych pretendentów znajdziemy tylko dwóch polskich pięściarzy. Jedyny plus jest taki, że obaj poprawili swoje notowania.

W wadze ciężkiej Adam Kownacki (20-0, 15 KO) podskoczył o jedno oczko. Znajduje się na najniższym stopniu podium. Wyprzedzają go tylko Trevor Bryan i Aleksander Usyk.

Natomiast Krzysztof Włodarczyk (58-4-1, 39 KO) awansował o trzy lokaty i zamyka teraz pierwszą dziesiątkę w limicie kategorii cruiser. Liderem zestawienia jest tymczasowy mistrz Ryad Merhy.

Przypomnijmy, że Kownacki powróci do akcji 7 marca na gali Premier Boxing Champions. Z kolei "Diablo" może liczyć na walkę o pas WBC pod koniec roku, jednak póki co dochodzi do pełni sprawności i czeka na wynik starcia Michała Cieślaka z Ilungą Makabu.