- Canelo Alvarez może znokautować Kowaliowa między siódmą a dziesiątą rundą walki - uważa legendarny, bardzo ceniony szkoleniowiec Abel Sanchez.

Do walki Saula Alvareza (52-1-2, 35 KO) z Siergiejem Kowaliowem (34-3-1, 29 KO) dojdzie już 2 listopada w MGM Grand w Las Vegas.



Meksykanin zadebiutuje w tej walce w kategorii półciężkiej, a kibice mają ciężki orzech do zgryzienia, typując faworyta tej potyczki.



Jak to wszystko widzi wspomniany trener z Meksyku?

- Zawsze uważałem, że Canelo to wyjątkowy wojownik. Praca, jaką wykonali Eddy Reynoso i Chepo Reynoso, jest niesamowita. Jasne, przed jego walkami z Gołowkinem musiałem wziąć udział w promocji tego starcia, a wtedy musisz mówić różne rzeczy. Ale uważam dziś, że Canelo to twarz boksu. Saul posiada coś, co było bardzo zauważalne w walce z Jacobsem. Chodzi o ruch tułowiem - stwierdził Sanchez.



- Kowaliow jest duży i silny, będzie chciał operować i punktować Canelo jabem, ale nie znajdzie go. Alvarez będzie za to bił mocno na tułów. Myślę, że między siódmą a dziesiątą rundą Canelo może go znokautować - powiedział Sanchez.