Informacje o śmierci Le Galliard przekazał francuski związek bokserski - "Zmarła w niedzielny wieczór w Marsylii po dwumiesięcznej walce z komplikacjami po COVID-19" - napisano w komunikacie.

Nie tak dawno sportsmenka chwaliła się przyjęciem drugiej dawki szczepionki przeciwko koronawirusowi.

Le Galliard to była mistrzyni Francji w boksie

Le Galliard to mistrzyni Francji w kategorii do 57 kilogramów z 2015 roku. W ostatnich latach porzuciła karierę na rzecz edukacji, przyczyniła się do tego także poważna kontuzja barku.

"Julie musiała zostać szybko zaintubowana, miała problemy z uszkodzoną tchawicą. Przeszła skomplikowaną operację i długo była w śpiączce. Ostatnie dwa miesiące życia spędziła w ciężkich szpitalnych warunkach" - powiedział anonimowo bliski przyjaciel Le Galliard dla "Le Parisien".

