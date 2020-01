- Wiedziałem, że muszę cały czas nacierać i wyprowadzać ciosy. To był klucz do wygranej - mówi Joe Smith junior (25-3, 20 KO), który w bardzo dobrym stylu pokonał Jesse Harta (26-3, 21 KO).

- Potrzebowałem tego zwycięstwa by udowodnić, że wciąż należę do światowej czołówki. Oczywiście jeszcze lepiej byłoby znokautować Harta jak niegdyś Bernarda Hopkinsa, ale nie zawsze wszystko się udaje. Najważniejsze, że wygrałem i wróciłem do obiegu - dodał niedawny pretendent do pasa WBA wagi półciężkiej.

Sędziowie, pomimo dominacji Smitha juniora, byli niejednogłośni, co oburzyło szefa grupy Top Rank.

- James Kinney, który punktował 95:94 na korzyść Harta, powinien zostać całkowicie wykluczony z sędziowania. I mówię to przecież jako promotor Jesse Harta. Nie dało się wypunktować tej walki na jego korzyść. To był fajny pojedynek, pełen akcji, ale na końcu został zepsuty taką punktacją - wściekał się Bob Arum.