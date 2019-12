Wszystko wskazuje na to, że to Kubrat Pulew (28-1, 14 KO) będzie kolejnym rywalem Anthony'ego Joshuy (23-0-1, 21 KO), mistrza IBF, WBA i WBO wagi ciężkiej. Bułgar to obowiązkowy pretendent z ramienia International Boxing Federation, mający za sobą mocne plecy w postaci wciąż wpływowego Boba Aruma.

Na Brytyjczyka czeka też drugi obowiązkowy rywal, Aleksander Usyk, ale od początku wszystkie strony mówiły jednym głosem: pierwszy w kolejce jest Pulew, nawet kosztem utraty pasa WBO przez Joshuę.

Bob Arum promujący Bułgara oznajmił tymczasem, że jego podopieczny na pewno jest w stanie sprawić niespodziankę i odebrać pasy Anthony'emu.

- Zdradzę wam sekret, do końca 2020 roku Anthony Joshua nie będzie najlepszym ciężkim na świecie. Mam tutaj Bułgara o nazwisku Pulew, który w następnej walce powali go na deski. Wszyscy są chyba zgodni, że to Kubrat będzie jego kolejnym przeciwnikiem - powiedział szef Top Rank, który dodał też, że chętnie wystawiłby Tysona Fury'ego dla lepszego z pary Joshua - Pulew.