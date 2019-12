Bob Arum: Kolejna walka Inoue 25 kwietnia w Las Vegas

Jak ujawnił Bob Arum, promotor mistrza świata WBA i IBF wagi koguciej Naoyi Inoue (19-0, 16 KO), kolejna walka Japończyka - uważanego za jednego z najlepszych zawodników na świecie bez podziału na kategorie - odbędzie się 25 kwietnia w Las Vegas. W grę wchodzi podobno dwóch rywali.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Serena Williams postawiła na trening bokserski pod okiem Mike'a Tysona. Wideo INTERIA.TV

Pierwszą możliwością jest walka unifikacyjna z mistrzem świata WBC Nordinem Oubaalim (17-0, 12 KO). W listopadzie Francuz pokonał brata Naoyi, Takumę Inoue podczas finałowej gali turnieju WBSS w Saitamie, której walką wieczoru było starcie Naoya Inoue vs Nonito Donaire, wybrane konfrontacją roku przez magazyn "The Ring".



Drugą opcją jest dla ''Potwora'' inny pojedynek unifikacyjny - starcie z czempionem WBO Johnem Rielem Casimero (29-4, 20 KO). Filipińczyk zdetronizował w listopadzie Zolaniego Tete, nokautując go na gali w Birmingham.



Warto na koniec przypomnieć, że nad Inoue ''wisi'' nakaz federacji IBF, która dała obozom Japończyka i Michaela Dasmarinasa (30-2-1, 20 KO) 30 dni na negocjacje (od 3 grudnia). Jeżeli nie dojdzie do porozumienia, organizatora walki wyłoni przetarg - przynajmniej w teorii.