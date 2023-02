Meyna od samego początku pojedynku dominował nad rywalem, zasypując go gradem ciosów. Ten bardzo mocno je odczuwał i w pewnym momencie ciężko było mu już utrzymać równowagę. Ostatecznie na kilkadziesiąt sekund przed końcem pierwszej rundy zainterweniował sędzia, który zdecydował o zakończeniu pojedynku.

Rocky Boxing Night 15. Kacper Meyna wygrywa walkę wieczoru w pierwszej rundzie

Ciekawie było też bezpośrednio po walce, bo w ringu pojawił sie inny pięściarz kategorii ciężkiej, Damian Knyba. Najpierw pogratulował on Meynie efektownego zwycięstwa, a następnie przedstawił mu propozycję. - Chciałbym ci pogratulować zwycięstwa, naprawdę dobry pojedynek. Mam nadzieję, że nie boisz się wyzwań, bo chciałbym zaproponować ci walkę w Stanach, na gali Top Rank 8 kwietnia. Chcę pokazać, kto jest najlepszym polskim ciężkim - powiedział.

Meyna za wyzwanie zareagował bardzo ochoczo, przy dużej owacji miejscowej publiki, a po chwili obaj panowie najpierw przybili sobię "piątkę", by po chwili stanąć na środku ringu przedstawiając niejako zapowiedź nadchodzącej walki, której stawką będzie mistrzostwo Polski. - To jest dla mnie szansa. Damian to na pewno ciężki rywal, ma długie ręce, więc trzeba będzie uruchomić nogi i "latać" - skwitował krótko w wywiadzie po walce.