Błachowicz w UFC, Polsat Boxing Promotions w Gliwicach i Knyba w Top Rank

Wielkie emocje zaczną się już w piątkowy wieczór w Gliwicach. W tutejszej Małej Arenie odbędzie się trzynasta gala Polsat Boxing Promotions. Do ringu wejdą największe gwiazdy grupy PBP, a także pięściarze olimpijscy. W walce wieczoru widowiskowy i przebojowy Osleys Iglesias powalczy o pas mistrza świata federacji IBO w wadze super średniej. Galę od godziny 18:15 pokaże Polsat Sport Fight, a od 20:00 także Polsat Sport i Super Polsat. Pojedynki, które skomentują Andrzej Kostyra i Przemysław Saleta oglądać można także na platformie Polsat Box Go.

Duże emocje dla fanów sportów walki. Ważny weekend

W sobotni wieczór sygnał do walki da Babilon MMA. W Ożarowie Mazowieckim odbędzie się już 33 gala tej organizacji, a fani zobaczą aż siedem pojedynków mieszanych sztuk walki. Wydarzenie oglądać można od godziny 17:30 w Polsacie Sport Fight, w portalu Polsatsport.pl oraz na platformie Polsat Box Go.

Nieco później, bo o godzinie 1:30 w nocy z soboty na niedzielę w Polsacie Sport rozpocznie się transmisja z legendarnej nowojorskiej gali Madison Square Garden. W mekce boksu zawodowego odbędzie się gala amerykańskiej grupy Top Rank. W walce wieczoru Teofimo Lopez będzie bronić przed zakusami Sandora Martina swojego mistrzowskiego pasa WBO International w wadze super lekkiej. Zanim do ringu wejdą Amerykanin i Hiszpan, między linami zamelduje się polska nadzieja wagi ciężkiej - Damian Knyba. Niepokonany Polak zmierzy się z Portorykańczykiem Emilio Salasem. Dla 26-latka urodzonego w Bydgoszczy ten występ to gigantyczna szansa, by w wielkim stylu przedstawić się bokserskiemu światu. Galę Top Rank w Madison Square Garden skomentują Andrzej Kostyra i Krzysztof Kosedowski.