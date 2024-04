Bitwa Polaka o pas ogłoszona! Ale co teraz? Trwa wielkie napięcie

Michał Cieślak (25-2, 19 KO) już dwukrotnie walczył o tytuł mistrza świata i trzecia taka próba pozostaje głównym celem naszego obecnie czołowego pięściarza w boksie zawodowym, ale niejako "po drodze" zdobył pas mistrza Europy, który także pomaga mu piąć się w wymarzonym kierunku. Rodzi to także obowiązki, bo oficjalnym challengerem do tego trofeum jest Brytyjczyk Isaak Chamberlain (16-2, 8 KO). I właśnie Europejska Unia Boksu przekazała, że Polak ma skrzyżować rękawice z tym przeciwnikiem 15 czerwca w Londynie. Co zrobi obóz naszego asa?