Bitwa o Wielką Brytanię. Dwa problemy do rozwiązania

Joshua zgodził się na niekorzystny dla siebie podział zysków w stosunku 40 do 60. W kontrakcie ma być zapis o rewanżu, jeśli to Joshua wygra. W drugiej walce pieniądze mają być podzielone po równo - tak chce "Król Cyganów". Joshua natomiast zgadzając się na podział 40 do 60 wymaga, by w rewanżu, który dojdzie do skutku tylko w przypadku jego zwycięstwa, pieniądze były dzielone tym razem na jego korzyść 60 do 40.