Bitwa dwóch medalistek z Liverpoolu. Będzie rewanż za MŚ w finale

Aneta Rygielska jako pierwsza z trzech Polek pojawiła się w ringu w Foz do Iguacu. I od początku wydawało się, ze będzie miała zadanie bardzo trudne. 24-letnia Kazaszka Wiktorija Grafiejewa kiedyś zaczynaął od kategorii 57 kg, trzy lata temu wygrała Puchar Śląska w Gliwicach, w półfinale pokonując Julię Szeremetę. A rok temu brylowała już w tej wyższej - 60 kg. Została wicemistrzynią świata federacji IBA w Serbii, później śiegnęła po brąz w mistrzostwach World Athletics, w Liverpoolu. Tam przegrała 1:4 półfinał z Rebecą Limą z Brazylii, którą dwa miesiące wcześniej pokonała w finale PŚ w Astanie.

Z tą samą Limą później dramatyczny finał stoczyła Rygielska, Polka przegrała minimalnie 2:3. Może nawet niesprawiedliwie, dziś nie ma co gdybać.

Na drugim ringu chwilę wcześniej zaczęła się walka Brazylijki, Lima od początku dominowała. I było jasne, że w finale dojdzie do rewanżu za Liverpool - albo z Polka za finał, albo z Kazaszką za półfinał.

Puchar Świata w Brazylii. Aneta Rygielska walczyła z Wiktoriją Grafiejewą. Wielka stawka

Obie od początku raczej walczyły w dystansie, pilnowały się, Polka więcej pracowała na nogach. Grafiejewa jednak częściej trafiała, krótkimi seriami, widzieli to sędziowie punktowi. I trudno było uznać wynik 10:9 dla Kazaszki na wszystkich kartach za niesprawiedliwy.

Oddalała się więc wizja rewanżu za finał mistrzostw świata, choć na ringu A Rebeca Santos wysoko prowadziła już z Chinką Yu Tian.

Polka musiała poszukać innego sposobu, wyższej Grafiejewej odpowiadał taki styl walki na odległość. A jej lewa ręka raz po raz karciła Toruniankę.

Rygielska ambitnie parła do przodu, szukała różnych sposobów, chciała zmęczyć Kazaszkę. Tyle że już po dwóch rundach było jasne, że cudu w Foz do Iguacu nie należy się spodziewać. U wszystkich pięciu arbitrów wyraźnie prowadziła brązowa medalistka MŚ.

Odwrotu już nie było, Kazaszka wygrała 5:0. A ponieważ kilkadziesiąt sekund wcześniej zakończyło się starcie na sąsiednim ringu, już było jasne, że w Brazylii dojdzie do rewanżu. Choć nie tego, którego my się spodziewaliśmy.

W niedzielnym finale w kategorii 60 kg Santos zmierzy się z Grafiejewą.

Puchar Świata w Foz do Iguacu. Kategoria 60 kg. Półfinał

Aneta Rygielska (Polska) - Wiktorija Grafiejewa (Kazachstan) 0:5

Karty sędziowskie: 27:30, 27:30, 27:30, 27:30, 27:30.

Wyniki rund: 0:5, 0:5, 0:5.

Aneta Rygielska

Tommy Paul - Thiago Agustin Tirante. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport