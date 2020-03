Jeden nieprzemyślany krok, a konsekwencje mogą być opłakane. Bokser Billy Joe Saunders nagrał filmik o tym "jak trafić kobietę". Za to spadła na niego fala krytyki, ale to nie koniec. Brytyjczyk może stracić tytuł mistrza świata federacji WBO w wadze średniej.

Saunders nagrał film, w którym ćwicząc na worku treningowym w stodole, doradza mężczyznom, jak uderzyć ich partnerki, jeśli w czasie trwającej pandemii koronawirusa dojdzie do kłótni. Eddie Hearn szef grupy Matchroom, której zawodnikiem jest Saunders, nazwał jego zachowanie "niedopuszczalnym".

Brytyjska Boxing Board of Control (BBBoC), postanowiła wszcząć w tej sprawie dochodzenie i w poniedziałek zawiesiła jego licencję ze skutkiem natychmiastowym

Prezes WBO Paco Valcarcel zasugerował, że federacja podejmie działania przeciwko Brytyjczykowi i może zostać pozbawiony tytułu mistrza świata. Valcarcel wydał mocny komentarz w tej sprawie, który opublikował na Twitterze.



"Ostatnie działania Billy'ego Joe Saundersa są nie do przyjęcia. Swoim postępowaniem zawiódł swoją rodzinę, przyjaciół i fanów. WBO będzie uważnie śledzić dochodzenie brytyjskiej BBBoC przed podjęciem jakichkolwiek dalszych działań" - stwierdził szef WBO.



Saundersowi ze strony BBBoC grozi zawieszenie na rok, co kosztowałoby go lukratywną walkę z Saulem "Canelo" Alvarezem.



30-letni bokser usunął film z mediów społecznościowych i przeprosił za swoje zachowanie. "Przekażę 25 tysięcy funtów na wsparcie organizacji zajmującej się przemocą domową. To było głupie" - stwierdził cytowany przez "Talksport".



"Nie miało to sugerować, żeby bić swoją żonę oraz bliskich. Dostaję wiele listów pełnych nienawiści i pogróżek. Jestem jaki jestem. Nie powiem, że nigdy nie popełniłem błędów w życiu. Nie chciałem jednak celowo wyrządzić komuś krzywdy. Nagrałem to tylko dlatego, że pomyślałem, że to będzie śmieszne. Najwyraźniej tak nie jest" - tłumaczył Saunders.

RK



Zdjęcie Billy Joe Saunders / AFP