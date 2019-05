Brytyjczyk Billy Joe Saunders (28-0, 13 KO) zdobył tytuł mistrza świata w drugiej kategorii wagowej, pokonując Shefata Isufiego (27-4-2, 20 KO) na gali w Stevenage w walce o wakujący pas WBO kategorii superśredniej. Walka była bardzo jednostronna i potwierdziła niestety to, czego niemal wszyscy kibice byli pewni - Isufi nie zasługiwał na taką szansę.

Zdjęcie Billy Joe Saunders /AFP

Różnica poziomów była po prostu zbyt duża. Saunders boksował bardzo spokojnie, robił właściwie co chciał i nie wrzucał wyższego biegu. Isufi wyprowadzał przez pewien czas dużo ciosów, ale zdecydowana większość pruła powietrze lub była neutralizowana. Swoje robiły też ciosy na dół w wykonaniu Saundersa. Na początku szóstej rundy Brytyjczyk dał się jednak niespodziewanie zaskoczyć uderzeniem prawą ręką, był zraniony, klinczował i potrzebował dość sporo czasu, by odzyskać pełną swobodę w poruszaniu się po ringu. W siódmej rundzie wrócił natomiast do całkowitej kontroli i utrzymał ją do ostatniego gongu.



Sędziowie punktowali 120-108, 118-110 i 117-111, wszyscy dla Saundersa, który wprawdzie może się cieszyć z bardzo prestiżowego tytułu, ale ten pojedynek w żaden sposób nie odpowiedział na pytanie, czy Brytyjczyk gotowy jest na naprawdę wielkie walki z mistrzami wagi super średniej. Na razie pozostaje nam zatem pogratulowanie mu dzisiejszego zwycięstwa.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Boks. Tyson Fury chce zrobić show. Walka ze Schwarzem już za miesiąc. Wideo © 2019 Associated Press