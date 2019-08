Billy Joe Saunders: Miałem już dość wymówek Alvareza i Gołowkina

- Ten ruch przyniesie mi spodziewane korzyści. Teraz jestem na tym samym terenie co Gołowkin i Alvarez. Zrobiłem ten krok, by doprowadzić do naszych walk, bo miałem już dość ich wymówek - mówi Billy Joe Saunders (28-0, 13 KO), który oficjalnie został przedstawiony jako nowy nabytek promotora Eddiego Hearna i jego grupy Matchroom.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Boks. Eddie Hearn o walce Joshua - Ruiz: To ikoniczny moment dla boksu. Wideo © 2019 Associated Press

- Teraz współpracujemy z tą samą telewizją i nasze walki mają sens od strony sportowej, ale i finansowej. Dla dużych wyzwań mogę skakać pomiędzy wagą średnią a super średnią. Jestem otwarty na propozycje i każdą walkę - deklaruje panujący champion WBO w limicie 76,2 kilograma.



- Wprowadzę sporo rozrywki do gal pokazywanych na Sky i DAZN. Dzięki współpracy z Matchroom dostanę większy zasięg i rozpoznawalność, a tego właśnie potrzebuję, by dostać największe walki. Kibice będą chcieli mnie zobaczyć z najlepszymi i nie mogę się już tego doczekać. Balansowanie pomiędzy wagą średnią a super średnią nie będzie dla mnie żadnym problemem - dodał Saunders, który wróci na ring na przełomie października i listopada.



- Witamy w pierwszej lidze. To świetny transfer i idealne miejsce dla Billy'ego. Wszyscy wiemy jak on jest dobry i teraz będzie miał okazję, by to wszystko pokazać oraz udowodnić po dwóch stronach oceanu - dodał Hearn, nowy promotor Anglika.