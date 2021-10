Gala Polsat Boxing Night, która 22 października odbędzie się w Gliwicach, będzie czwartym wydarzeniem zorganizowanym przez Polsat Boxing Promotions, na przestrzeni zaledwie pięciu miesięcy. Powstała w maju PBP, za cel stawia sobie odbudowę potencjału polskiego boksu zawodowego i amatorskiego, a do końca bieżącego roku zorganizuje jeszcze trzy wydarzenia. Najbliższe z nich zagości w drugiej co do wielkości hali sportowej w Polsce - Arenie Gliwice.

Na gali Polsat Boxing Night 11 królować będą pięściarze wagi junior ciężkiej, a więc kategorii która stała się polską specjalnością i od kilkunastu lat dostarcza kibicom w kraju i za granicą wielu niezapomnianych emocji. 22 października w walce wieczoru czołowy polski junior ciężki - Nikodem Jeżewski - zmierzy się ze świetnie znanym w naszym kraju Steve'em Cunnighamem. Polak w grudniu ubiegłego roku walczył o pas mistrza świata federacji WBO z Brytyjczykiem Lawrence’em Okoliem. Także Cunnigham ma na koncie potyczki o miano światowego numeru jeden. Swoje znakomite umiejętności prezentował między innymi w bojach z Krzysztofem "Diablo" Włodarczykiem i Krzysztofem Głowackim oraz z Tomaszem Adamkiem.

Reklama

W Arenie Gliwice do ringu wejdą także doskonale zadomowieni w Polsce Youri Kalenga i Siergiej Radczenko. Starcie francusko-ukraińskie z powodzeniem mogłoby stanowić walkę wieczoru niejednej gali bokserskiej. Kalenga to wielokrotny uczestnik walk o mistrzostwo świata i Europy, a Radczenko "na rozkładzie" ma czołowych polskich junior ciężkich, takich jak Mateusz Masternak, Krzysztof Głowacki, Artur Szpilka czy największa obecnie polska nadzieja na mistrzostwo globu - Michał Cieślak. Ciekawie zapowiadają się także występy lokalnych bohaterów województwa śląskiego - Marcina Siwego, Kamila Jenela oraz młodego i niezwykle utalentowanego Kewina Gibasa.

Sprzedaż biletów na galę Polsat Boxing Night 11 ruszy w czwartek 14 października w serwisie eBilet.pl.