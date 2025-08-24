Bezpardonowy atak na Julię Szeremetę. Żądali odebrania jej medalu

Choć ma zaledwie 22 lata, Julia Szeremeta już znajduje się w gronie reprezentantów Polski, którzy mogą pochwalić się mianem medalisty igrzysk olimpijskich. Nasza pięściarka w 2024 roku zadebiutowała na imprezie czterolecia i w Paryżu sprawiła niemałą sensację - mimo braku doświadczenia awansowała bowiem aż do finału, w którym musiała uznać wyższość kontrowersyjnej rywalki, Lin Yu-ting. Zanim jednak doszło do tego pojedynku, w mediach rozpętała się prawdziwa burza z naszą pięściarką w roli głównej. Szeremeta z pewnością zapamięta ją na długie lata.

Julia Szeremeta padła ofiarą bezwzględnych hejterów

Przed walkę finałową na igrzyskach olimpijskich w Paryżu na Insta Stories Julii Szeremety pojawiły się zaskakujące wpisy - były to przeróbki obraźliwe w stosunku do Lin Yu-ting, w których sugerowano, że pochodząca z Tajwanu sportsmenka jest w rzeczywistości... mężczyzną. Wkrótce potem wpisy te zniknęły z relacji Polki, a ta tłumaczyła później, że to nie ona opublikowała obraźliwe memy w social mediach. "Ktoś prowadzi mi konta w social mediach i to zrobił. Trener to zauważył i kazał pousuwać" - tłumaczyła nasza pięściarka.

Tłumaczenia ta nie wystarczyły jednak fanom boksu z Tajwanu, którzy w trakcie i po zakończeniu XXXIII Letnich Igrzysk Olimpijskich bezpardonowo zaatakowali naszą reprezentantkę. W mediach społecznościowych pojawiło się wówczas mnóstwo wulgarnych wiadomości, pojawiły się nawet żądania, aby Szeremecie odebrano wywalczony przez nią w Paryżu srebrny medal olimpijski.

"Nękanie i rozpowszechnianie fałszywych faktów nie jest OK. Powinnaś zostać usunięta z turnieju z powodu swoich poniżających intencji i zachowania. Komitet olimpijski powinien odebrać ci srebrny medal" - grzmiał jeden z kibiców Lin Yu-ting.

Julia Szeremeta nie miała zamiaru przejmować się hejterami i w ostatnich miesiącach udowodniła, że nie bez powodu z igrzysk wróciła jako wicemistrzyni olimpijska. Podczas tegorocznego Pucharu Świata w brazylijskim Foz do Iguacu Polka zdobyła srebrny medal. W finale przegrała walkę z reprezentantką gospodarzy Jucielen Romeu 2:3 (29-28, 30-27, 28-29, 27-30, 27-30).

