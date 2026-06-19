Bez Szeremety, za to z diamentem. Będzie bój o finał 19-letniej Polki
O 18-letniej wówczas Kindze Krówce świat boksu usłyszał wiosną zeszłego roku - w Pucharze Świata w Brazylii zawodniczka z Gostynia sensacyjnie pokonała Chen Nien-chin, brązową medalistkę igrzysk w Paryżu. Co prawda później Tajwanka zrewanżowała się tym samym Polce w 1/4 finału MŚ w Liverpoolu, ale Kinga całą sportową przyszłość ma jeszcze przed sobą. Dopiero w listopadzie skończy 20 lat, jej celem będą zapewne mistrzostwa Europy, te seniorskie i do lat 23. A że potrafi walczyć z najlepszymi na świecie? Znów to udowodniła. Z Pucharu Świata w Guiyangu też przywiezie medal: jako piąta Polka powalczy o finał.
Angelika Krysztoforska, Agata Kaczmarska Elżbieta Wójcik, Emilia Koterska - cztery z siedmiu reprezentantek Polski, które trener Tomasz Dylak zabrał na Puchar Świata do Guiyangu, miały już zapewniony medal. A przecież w kraju została większość gwiazd kadry kobiecej, z Julią Szeremetą, Barbarą Marcinkowską czy Anetą Rygielską na czele. Ta sztuka w Chinach nie udała się jedynie Wiktorii Rogalińskiej i Natalii Kuczewskiej, choć obie wpadły w drabinkach na wybitne rywalki.
W piątek mogła dołączyć do nich jeszcze Kinga Krówka - walcząca w kategorii 65 kg. Najmłodsza w polskiej ekipie, bo dopiero późną jesienią skończy 20 lat. Zarazem jednak mająca już spore doświadczenie z seniorskich ringów, choć wciąż potrafiąca negatywnie zaskoczyć. Jak w zeszłorocznych ME do lat 23 w Budapeszcie, gdy w minutę - trzema ostrzeżeniami - zaprzepaściła swoją szansę na medal.
W Indiach nastolatka ze Sportów Walki Gostyń miała już za sobą jedną ciężką przeprawę - w środą pokonała doświadczoną Szwajcarkę Annę Jenni, choć tylko 3:2. I do tego dzięki dwóm wskazaniom sędziów, przy remisach na kartach.
Wydawało się więc, że w ćwierćfinale będzie dużo, dużo trudniej. Bo zwykle tak jest, gdy rywalką staje się zawodniczka z Indii - kraju o dużej sile w kobiecym tenisie.
Puchar Świata w boksie. Kinga Krówka walczyła o półfinał w Guiyangu
Tą rywalką była Saneh, zawodniczka nieco niższa od Krówki. I do tego usposobiona defensywnie, trzymająca gardę, raczej nie próbująca się wdawać w mocne wymiany. I taki styl odpowiadał Polce, która testowała przeciwniczkę, a później zaczęła się "dobierać" do niej lewymi prostymi. Był trochę niepokojący moment, gdy pod koniec pierwszej rundy Kinga dała się zepchnąć do narożnika, ale dość szybko wyszła z opresji. Pierwszą rundę wygrała u trzech z pięciu arbitrów - na dobry początek.
Druga była już jednak pod całkowitą kontrolą Polki. Saneh szukała różnych sposobów, czasem boks zamieniał się w zapasy, ale niewiele mogła zdziałać. 5:0 dla Krówki, zarazem już 20:18 na trzech stanowiskach. Tylko kataklizm mógł pozbawić medalu nastolatkę z Polki.
Krówka w trzeciej rundzie spowalniała już walkę, starała się bić bardzo ekonomicznie, miała pewni w świadomości fakt, że już w sobotę czeka ją ewentualny półfinał. Pięściarka z Indii rzucała się do chaotycznych kontr, ale niewiele one wnosiły. Sama zaś raz po raz była trafiana. Znów wszyscy sędziowie wskazali tę rundę dla Krówki. A to oznaczało 5:0 i awans do półfinału.
Rywalką Polki będzie Brytyjka Sacha Hickey - ta sama, która z Krówką wygrała rok temu w Foz do Iguacu. Dojdzie więc w końcu do rewanżu.