Angelika Krysztoforska, Agata Kaczmarska Elżbieta Wójcik, Emilia Koterska - cztery z siedmiu reprezentantek Polski, które trener Tomasz Dylak zabrał na Puchar Świata do Guiyangu, miały już zapewniony medal. A przecież w kraju została większość gwiazd kadry kobiecej, z Julią Szeremetą, Barbarą Marcinkowską czy Anetą Rygielską na czele. Ta sztuka w Chinach nie udała się jedynie Wiktorii Rogalińskiej i Natalii Kuczewskiej, choć obie wpadły w drabinkach na wybitne rywalki.

W piątek mogła dołączyć do nich jeszcze Kinga Krówka - walcząca w kategorii 65 kg. Najmłodsza w polskiej ekipie, bo dopiero późną jesienią skończy 20 lat. Zarazem jednak mająca już spore doświadczenie z seniorskich ringów, choć wciąż potrafiąca negatywnie zaskoczyć. Jak w zeszłorocznych ME do lat 23 w Budapeszcie, gdy w minutę - trzema ostrzeżeniami - zaprzepaściła swoją szansę na medal.

W Indiach nastolatka ze Sportów Walki Gostyń miała już za sobą jedną ciężką przeprawę - w środą pokonała doświadczoną Szwajcarkę Annę Jenni, choć tylko 3:2. I do tego dzięki dwóm wskazaniom sędziów, przy remisach na kartach.

Wydawało się więc, że w ćwierćfinale będzie dużo, dużo trudniej. Bo zwykle tak jest, gdy rywalką staje się zawodniczka z Indii - kraju o dużej sile w kobiecym tenisie.

Puchar Świata w boksie. Kinga Krówka walczyła o półfinał w Guiyangu

Tą rywalką była Saneh, zawodniczka nieco niższa od Krówki. I do tego usposobiona defensywnie, trzymająca gardę, raczej nie próbująca się wdawać w mocne wymiany. I taki styl odpowiadał Polce, która testowała przeciwniczkę, a później zaczęła się "dobierać" do niej lewymi prostymi. Był trochę niepokojący moment, gdy pod koniec pierwszej rundy Kinga dała się zepchnąć do narożnika, ale dość szybko wyszła z opresji. Pierwszą rundę wygrała u trzech z pięciu arbitrów - na dobry początek.

Druga była już jednak pod całkowitą kontrolą Polki. Saneh szukała różnych sposobów, czasem boks zamieniał się w zapasy, ale niewiele mogła zdziałać. 5:0 dla Krówki, zarazem już 20:18 na trzech stanowiskach. Tylko kataklizm mógł pozbawić medalu nastolatkę z Polki.

Był boksy, były i elementy zapasów. Krówka jednak wygrała walkę w 1/4 finału 5:0 Screen za World Boxing TV materiał zewnętrzny

Krówka w trzeciej rundzie spowalniała już walkę, starała się bić bardzo ekonomicznie, miała pewni w świadomości fakt, że już w sobotę czeka ją ewentualny półfinał. Pięściarka z Indii rzucała się do chaotycznych kontr, ale niewiele one wnosiły. Sama zaś raz po raz była trafiana. Znów wszyscy sędziowie wskazali tę rundę dla Krówki. A to oznaczało 5:0 i awans do półfinału.

Rywalką Polki będzie Brytyjka Sacha Hickey - ta sama, która z Krówką wygrała rok temu w Foz do Iguacu. Dojdzie więc w końcu do rewanżu.

Kinga Krówka (z prawej) udanie zaczęła swoje pierwsze seniorskie mistrzostwa świata Tomasz Jastrzebowski/REPORTER Reporter





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