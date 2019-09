​Bernard Hopkins (55-8-2, 32 KO), były zunifikowany mistrz wagi średniej oraz półciężkiej, uważa, że Manny Pacquiao (62-7-2, 39 KO) może zagrozić jego rekordowi. Mowa oczywiście o osiągnięciu Hopkinsa z 2014 roku, kiedy to mając 49 lat pokonał Beibuta Szumenowa i zawiesił na swoich ramionach pasy WBA, IBF i IBA wagi półciężkiej. Do dziś "Kat" jest najstarszym mistrzem świata w dziejach boksu zawodowego.

- Pacquiao prawdopodobnie pobije mój rekord i pociągnie do 50-tki. Dobrze się prowadzi, nadal ma dobre nogi, jest energiczny, ma odpowiedniego ducha. Wygląda na to, że poradzi sobie z każdym młodszym od niego. Moim zdaniem Pacquiao jest dziś unikany przez wielu młodych gości z czołówki. Nie ma zbyt wielu ludzi, którzy chcą wykorzystać jego nazwisko i pozycję, by się na nim wybić - skomentował legendarny Amerykanin.

"Pac Man" piastuje obecnie tytuł WBA wagi półśredniej, ale czy ktokolwiek, oprócz Hopkinsa, widzi Filipińczyka na tronie w roku 2029?