Będzie wielki hit w wadze ciężkiej? Zdaniem trenera to już przesądzone

Temat walki Joshua-Wilder powraca od lat. O tym, jak bardzo czekają na nią kibice pięściarstwa, niech świadczy także to, że po wpisaniu nazwisk zawodników w wyszukiwarkę internetową od razu pojawiają się podpowiedzi w stylu "kiedy walka". Dwóch asów wagi ciężkiej nie miało jeszcze okazji skrzyżować pięści i był czas, gdy wydawało się, że to się nie stanie.

Nie chcę, żeby ludzie robili sobie nadzieję. Jestem zbyt niebezpieczny. Oni to wiedzą

Mimo tamtych słów Amerykanina fani nie tracili nadziei. Obecnie wszystko zaczyna wskazywać na to, że walka jednak dojdzie do skutku. W ostatnich miesiącach regularnie pojawiały się informacje dotyczące ewentualnej finalizacji rozmów dotyczących daty pojedynku - jeden z terminów zakładał, że odbędzie się on już w grudniu tego roku. Dziś wiadomo już, że w grę wchodzi raczej rok 2024, ale najważniejsze, że temat jest aktualny.