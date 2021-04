Debiutant Krzysztof Wojciechowski (1-0) do jednej bramki pokonał na punkty Adama Koprowskiego (4-3) w pojedynku na gali Babilon Boxing Show. Wcześniejsze walki również rozstrzygali sędziowie na punkty.

Pojedynek Wojciechowskiego i Koprowskiego od pierwszej do szóstej rundy układał się według tego samego scenariusza.



Debiutant dzielił i rządził w ringu, mając walkę z rywalem praktycznie pod pełną kontrolą. Na jego twarzy nie było żadnego śladu walki, kończył ją w takim stanie, w jakim wchodził do ringu.



Z kolei Koprowski przyjął sporo ciosów, ale nie zdecydował się, by na przykład już na półmetku poddać się i oszczędzić zdrowie. - Pokazał ambicję i charakter, momentami był bezradny. Stracił trochę zdrowia, ale ciężko zapracował na swoją gażę - mówili zaraz po końcowym gongu współkomentatorzy gali i eksperci Polsatu Sport, Przemysław Saleta i Andrzej Kostyra.

Werdykt arbitrów był tylko formalnością. Trzech sędziów wypunktowało jednogłośnie 60-54 na korzyść Wojciechowskiego.

Wcześniejsze pojedynki również kończyły się na punkty. Karol Welter (7-0, 2 KO) pokonał Damiana Stanisławskiego (4-3, 1 KO) w stosunku 60-54, 59-55, 59-55, natomiast Michal Ryba (5-2, 4 KO) zwyciężył Przemysława Kuliga (1-2, 1 KO) większościową decyzją (39-37, 39-37, 38-38).

Wyniki walk w boksie olimpijskim:

Wiktor Kaźmierczak pokonał Huberta Domarosa decyzją sędziów

Kacper Parada pokonał Patryka Boruckiego decyzją sędziów

Dawid Oerlich pokonał Kacpra Niewiadomskiego decyzją sędziów

Mukhammad Ali Kharimov pokonał Damiana Strzelca decyzją sędziów