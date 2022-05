Domenico Valentino miał wspaniałą karierę w boksie olimpijskim. Zdobył złoto i srebro oraz trzy brązowe medale amatorskich mistrzostw świata, wywalczył wicemistrzostwo Europy, a także trzykrotnie był w ćwierćfinale igrzysk olimpijskich. Toczył świetne pojedynki z genialnym Ukraińcem Wasylem Łomaczenką (396-1) - jednym z najlepszych pięściarzy w całej historii boksu. Zawodnicy z tak niesamowitą amatorską przeszłością jak Valentino niezwykle rzadko występują na polskich ringach profesjonalnych. Ostatnim był prawdopodobnie Aleksander Usyk - król kategorii cruiser i obecny zunifikowany mistrz świata wagi ciężkiej.

- Mam sporo do ugrania w walce z byłym Mistrzem Świata Domenico Valentino (11-2), i pod względem wizerunkowo-marketingowym, i jeśli chodzi o ugruntowanie swojej pozycji. Po zwycięstwie - w co mocno wierzę - kolejny raz udowodnię ekspertom, że teoria to tylko teoria, a jeśli chodzi o walkę, to rządzi się swoimi prawami. Zapewniam, cały czas stać mnie na wspinanie się po szczeblach rankingu i zdobywanie większych trofeów, cały czas się rozwijam, a to dobrze wróży - powiedział zawodnik z podwarszawskiego Legionowa, utytułowany kickboxer, który znakomicie spisuje się w boksie zawodowym.

Jan Lodzik nie ma wątpliwości, że w hali MCKiS w Jaworznie czeka go jedno z najciekawszych wyzwań w karierze w sportach walki. - Fajnie nas zestawiono, na taką walkę czekałem. Cieszę się, że zaboksuję z Valentino, nie ma na co czekać. Wpisanie do swojego rekordu pięściarskiego nazwiska Valentino ma swoją wymowę. Nie będę nikogo przekonywał, że Domenico nadal jest w wybornej formie i zmiata swoich rywali, bo tak nie jest, ale mam do niego duży szacunek za całokształt jego kariery - mówi Polak.

Jako młody zawodnik Jan Lodzik czerpał inspirację do treningów od takich mistrzów jak Tyson, Alvarez, Łomaczenko, Gołowkin, Gervonta Davis, Mayweather i wielu innych. - Na tej liście nie ma Domenico, nie ukrywam, że patrzę na walkę inaczej niż tylko na sport. Dziś też nie powinienem zbytnio się nim ekscytować, muszę po prostu wyjść do ringu i zrobić swoje. Plany są ciekawe i oby udało się je zrealizować. Mam nadzieję, że w końcu sfinalizujemy obóz w Nowym Jorku, a później dojdzie do walki o pas jednej z najbardziej liczących się światowych federacji. W 9. i 10. walce zawodowej zrobię, co w moich siłach, by moja kariera nabrała jeszcze wyraźniejszy wymiar, na szerszą skalę - zapowiada Lodzik, podopieczny trenera Jacka Dymowskiego.

"Iron" przeczuwa, że pojedynek w wadze super lekkiej zakontraktowany na 10 rund nie potrwa pełnego dystansu. - Wiem, że jeśli ktoś z nas ma nie wytrzymać pełnego wymiaru czasu, to nie będę to ja. Zdaję sobie także sprawę, iż mam czym uderzyć, a z drugiej strony włoski rywal zostawia sporo luk w obronie i zamierzam to wykorzystać. Inna sprawa, że ma 37 lat, jest po nokaucie, a wieku nie oszukasz. Spada i szybkość, i zdolność regeneracji. Na pewno też więcej rzeczy zaczyna doskwierać, w większej mierze niż u zawodnika 10 lat młodszego. Jedno jest pewne, Domenico jest doświadczony, a ja wyjdę i zrobię co w mojej mocy, aby ten pojedynek wygrać. Jak zawsze - dodaje niepokonany Polak.

Sztab Janka Lodzika wzmocnił trener przygotowania siłowego Sebastian Pietrowicz. - Moje przygotowania w tym obszarze są jeszcze lepsze, bardziej przemyślane i poukładane. Jestem przekonany, że zaprezentuję znowu efektowny boks, a zwycięstwo po prostu przyjdzie jako efekt konsekwentnego boksowania - ocenia zawodnik.

Na gali Babilon Boxing Show w Jaworznie kibice zobaczą również walki m.in. utytułowanego kickboxera Łukasza "Boom Boom" Pławeckiego (4-0-1) z Krzysztofem Wojciechowskim (4-0), Adriana "Aresa" Błeszyńskiego (0-2) z Radoslavem Estocinem (8-3-1), Konrada Dąbrowskiego (10-3) z Pablo Mendozą (10-10) i Pawła Roga (1-0) z Oskarem Gajcowskim (0-1).

Karta walk gali Babilon Boxing Show w Jaworznie:



Walka wieczoru - 10 rund po 3 minuty w wadze super lekkiej (do 63,5 kg):

Jan "Iron" Lodzik (7-0) vs Domenico Valentino (11-2)

8 rund po 3 minuty w wadze półciężkiej (do 79,4 kg):

Łukasz "Boom Boom" Pławecki (4-0-1) vs Krzysztof Wojciechowski (4-0)



4 rundy po 3 minuty w umownym limicie do 86 kg:

Adrian "Ares" Błeszyński (0-2) vs Radoslav Estocin (8-3-1)

6 rund po 3 minuty w umownym limicie do 69 kg:

Konrad Dąbrowski (10-3) vs Pablo Mendoza (10-10)



4 rundy po 3 minuty w umownym limicie do 68,5 kg:

Paweł Róg (1-0) vs Oskar Gajcowski (0-1)

Gala Babilon Boxing Show w Jaworznie:

Termin: 13 maja 2022

Start: godzina 19:00

Miejsce: Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie przy ul. Krakowskiej 8

Transmisja: kanały grupy Polsat oraz Polsat Box Go

Bilety: Eventim.pl