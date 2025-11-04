Babilon Boxing Show w Hotelu Mazurkas - niepokonana Adrianna Jędrzejczyk powalczy o pas WBC International

27-letnia Polka przygotowuje się do 8-rundowego pojedynku pod okiem nowego trenera Gusa Currena, który pracował m.in. z Tomaszem Adamkiem czy Adamem Balskim. Adę Jędrzejczyk czeka największe dotychczasowe wyzwanie - w dodatku specjalnie na ten pojedynek zawodniczka schodzi z kategorii półśredniej (66,7 kg) do super lekkiej (63,5 kg), gdzie zamierza kontynuować karierę i rywalizować o najbardziej prestiżowe tytuły.

- W nowej kategorii będę mieć lepsze warunki fizyczne. Zdaję sobie sprawę, że ta waga jest bardzo mocno obsadzona w zawodniczki wysokiej klasy. Fizycznie czuję się bardzo mocna i jestem przekonana, że ta zmiana to dobry ruch - mówi niepokonana Jędrzejczyk, która jest notowana na 13. miejscu na świecie w rankingu Boxrec.

Królową w wadze super lekkiej jest wielka gwiazda Katie Taylor (25-1, 6 KO), ale 39-letnia zawodniczka z Irlandii myśli już o emeryturze. Po jej odejściu całej czołówce otworzą się różne ścieżki do mistrzowskich tytułów, które obecnie dzierży mistrzyni olimpijska z 2012 roku. Jędrzejczyk może na tym skorzystać, jeśli dalej będzie wygrywać i piąć się w górę rankingu.

- Jeżeli 15 listopada walka pójdzie po mojej myśli i zdobędę pas WBC International, będziemy myśleć o tytule mistrzyni Europy, a potem już o pasach światowych - dodaje pewna siebie Polka, przed którą pierwsza walka wieczoru na gali Babilon Boxing Show. Transmisja 15 listopada na kanałach grupy Polsat.

Karta walk Babilon Boxing Show:

Main event | Boks 8 rund o pas WBC International | 63,5 kg: Adrianna Jędrzejczyk (4-0, 1 KO) vs Helene Connart (3-1, 3 KO)

Co-main event | Boks 8 rund | +101,6 kg: Maciej Smokowski (6-0, 1 KO) vs Marcel Bode (5-3, 5 KO)

Boks 8 rund | 68 kg: Jan "Iron" Lodzik (9-1, 2 KO) vs Maksim Hardzeika (13-2, 5 KO)

Boks 6 rund | 90,7 kg: Adrian Domalewski (3-0, 3 KO) vs Almir Skrijelj (24-12, 11 KO)

K1 | 3 rundy | 86 kg: Karol Łasiewicki (11-4, 8 KO) vs David "Gorilla" Szabo-Toth (5-2, 2 KO)

Boks 4 rundy | 79,4 kg: Kazimierz Kunicki (2-0) vs Bartosz Barczyński (7-8, 3 KO)

Gala Babilon Boxing Show w Ożarowie Mazowieckim:

Termin: sobota 15 listopada, godz. 19:00

Miejsce: Hotel Mazurkas, ul. Poznańska 177, Ożarów Mazowiecki

Transmisja: Super Polsat, Polsat Sport Fight oraz Polsat Box Go

Bilety: limitowane w serwisie EVENTIM

