Babilon Boxing Show: Transmisja, karta walk. Gdzie oglądać stream?

Gala Babilon Boxing Show & K-1 będzie transmitowana na antenie Super Polsatu oraz Polsatu Sport Fight. Wydarzenie można jednak oglądać online za pośrednictwem Polsat Box Go .

W najbliższy piątek 24 lutego w Hali NOSiR w Nowym Dworze Mazowieckim odbędzie się gala Babilon Boxing Show & K1, na której dojdzie do pierwszej w historii walki o mistrzowski pas Babilon w formule K1. O tytuł w kategorii do 65 kg rywalizować będą czołowi polscy kickbokserzy - Jan "Iron" Lodzik (16-3) i Michał "Matrix" Królik (44-8), dla których będzie to rewanżowy pojedynek.