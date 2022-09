Babilon Boxing Show. Pierwsza porażka Łukasza Staniocha, przepychanka w ringu po walce

Łukasz Stanioch doznał pierwszej porażki w swojej bokserskiej kariery. Stało się to podczas gali Babilon Boxing Show w Bielsku-Białej. W innych walkach doszło do ciekawych zdarzeń - między innymi do ringowej przepychanki już po zakończeniu pojedynku Łukasz Pławecki - Mateusz Lis.