Już dzisiaj odbędzie się gala Babilon Boxing Show, podczas której kibice będą świadkami nie tylko walk bokserskich, ale również pojedynku w formule K1. W walce wieczoru dojdzie do starcia dwóch niepokonanych pań - Ewelina Pękalska (5-0) zmierzy się z Zulfą Macho (4-0). Na Babilon Boxing Show wystąpią również m.in. Daniel Rutkowski, Damian Kiwior, Jan Lodzik czy Mateusz Rajewski.





Babilon Boxing Show: karta walk. Kto wystąpi?

Na Babilon Boxing Show dojdzie do siedmiu pojedynków, w tym sześciu w boksie. Ewelina Pękalska w głównym pojedynku tego wieczoru rywalizować będzie z pochodząca z Tanzanii Zulfą Macho. Obie zawodniczki są jak dotąd niepokonane. Która z nich premierowo zazna goryczy porażki?



Pękalska to mistrzyni Europy w wadze muszej. W styczniu 2021 r. pokonała Lottę Loikkanen. Macho po raz ostatni walczyła w kwietniu tego roku i pokonała przez jednogłośną decyzję Halimę Vunjabei. Zulfa Macho dotychczas walczyła zawodowo wyłącznie na własnej ziemi.



Przed występem Pękalskiej i Macho w ringu zaprezentują się Daniel Rutkowski oraz Damian Kiwior. Rutkowski rozgłos zyskał za sprawą walk w MMA. Radomianin ma na swoim koncie mistrzowskie pasy organizacji Babilon oraz FEN. W boksie stoczył trzy pojedynki, w tym dwa przegrał. Kiwior w boksie ma więcej doświadczenia, bowiem odniósł osiem zwycięstw, dwukrotnie przegrywał, a raz walka z jego udziałem zakończyła się remisem.



Karta walk Babilon Boxing Show w Radomiu:



Walka wieczoru:



Boks, 50.8 kg. 8 rund po 2 minuty:

Ewelina PĘKALSKA (5-0) vs Zulfa MACHO (4-0)

Boks, 72 kg. 6 rund po 3 minuty:

Daniel "Rutek" RUTKOWSKI (1-2) vs Damian KIWIOR (8-2-1)

K-1, 65 kg. 3 rundy po 3 minuty:

Jan "Iron" LODZIK (14-3) vs Mateusz RAJEWSKI (18-11)

Boks, 70 kg. 6 rund po 3 minuty:

Michał SYROWATKA (23-5) vs Lukáš DEKÝŠ (5-0)



Boks, 67 kg. 8 rund po 3 minuty:

Patrik "Rocky" BALAZ (4-1, 1 KO) vs Maksim HARDZEIKA (10-0, 4 KO)



Boks, 59 kg. 6 rund po 3 minuty:

Levan KHASAIA (debiut) vs Ramadhan IDDI (4-0)



Boks, 50,8 kg. 4 rundy po 2 minuty:

Wiktoria SĄDEJ (1-1) vs Nino GVINIASHVILI (1-6-1)



Babilon Boxing Show: kiedy i o której gala?

Gala Babilon Boxing Show odbędzie się w piątek 17 grudnia w Radomiu. Początek wydarzenia o godzinie 19.00.



Babilon Boxing Show: gdzie oglądać transmisję w tv?

Transmisja gali Babilon Boxing Show w tv na kanałach Polsat Sport Fight i Super Polsat



Babilon Boxing Show: gdzie oglądać transmisję online live stream?

Babilon Boxing Show będzie można oglądać również online live stream w Internecie na Polsat Box Go.