Syrowatka wrócił na ring po dwóch porażkach. W 2020 roku przegrywał z Oskarim Metzem i Przemysławem Runowskim. Tym razem wygrał, ale nie była to dla niego łatwa walka.



Przed starciem z Syrowatką Piotr Szmajda był niepokonany. Odniósł pięć zwycięstw. Długo wydawało się, że dopisze kolejną wygraną do rekordu, bo w ringu przeważał, a jego rywal sporo przyjmował.



Syrowatka potrafił też mocno odpowiadać. Tak też stało się w piątej rundzie, gdy zamknął przeciwnika przy linach i trafił na wątrobę. Po takim ciosie Szmajda nie miał szans się podnieść i przegrał.



We wcześniejszej walce wygrał Lukas Dekys i pozostał niepokonany. Odniósł piąte zwycięstwo, wygrywając jednogłośnie na punkty z Piotrem Bisiem.



MP

