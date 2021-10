Ford od początku był groźny. W niczym nie ustępował. Był aktywny, a do tego bił mocno i umiejętnie zamykał Polaka przy linach.

Stanioch był jednak odporny i groźnie odpowiadał. Po połowie walki przewaga Polaka zarysowywała się coraz mocniej. Ford bowiem szybko się zmęczył.

Z każdą rundą Kanadyjczyk coraz ciężej oddychał. Nie był już tak szybki, jak na początku. Przestał bić seriami. Polował tylko na pojedynczy cios.

Ford się jednak nie poddawał. Przezwyciężył kryzys i w końcówce znowu nacierał. Do końca konsekwentnie szedł do przodu. Stanioch też próbował efektownie skończyć. W efekcie obaj pięściarze stworzyli świetne widowisko



Walka zakończyła się po dziesięciu pełnych rundach. O wyniku decydowali sędziowie. Wszyscy trzej jednogłośnie wypunktowali zwycięstwo Staniocha. Tym samym pozostał on niepokonany, odnosząc ósme zwycięstwo, pierwsze nad tak prestiżowym rywalem.



MP