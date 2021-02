Łukasz Stanioch pokonał przez techniczny nokaut Rafała Jackiewicza w walce wieczoru gali Babilon Boxing Show. Pojedynek zakończył się w trzeciej rundzie.

Jackiewicz od początku przyjął defensywną taktykę. Niewiele brakowało, a z tego powodu szybko by przegrał. Już w pierwszej rundzie był liczony, ale zdołał ją przetrwać.

Wydawało się, że w drugiej rundzie zaczął wracać do pojedynku, ale później Stanioch boleśnie go zastopował.



W trzeciej rundzie Jackiewicz kolejne dwa razy znalazł się na deskach. Jego narożnik rzucił ręcznik i pojedynek został przerwany.



Stanioch pozostał więc niepokonany. Było to jego szóste zwycięstwo, a drugie przed czasem.



