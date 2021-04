W wadze wieczoru gali Babilon Boxing Show Jan Lodzik pokonał niejednogłośną decyzją sędziów Argentyńczyka z polskimi korzeniami Agustina Ezequiasa Gerbaldę Kucharskiego. Tym samym Lodzik zdobył pas międzynarodowego mistrza Polski.

Od początku Kucharski próbował narzucać tempo. Atakował jednak chaotycznie.



Lodzik boksował bardzo rozważnie. Dał się rywalowi wyszaleć. Zadawał mniej ciosów, ale bił celniej.

Z każdą rundą Argentyńczyk był coraz wolniejszy. Wydawało się, że opada z sił, ale w drugiej połowie walki wykrzesał jeszcze siły i walka się wyrównała.

Żaden z zawodników nie potrafił zdecydowanie zaznaczyć swojej przewagi. O wyniku musieli więc decydować sędziowie. Nie była to łatwa walka do punktowania i widać to było po werdykcie. Jeden z arbitrów wypunktował zwycięstwo Kucharskiego. Dwóch jednak uznało, że lepszy był Lodzik i to on został zwycięzcą.



Lodzik pozostał niepokonany. Wygrał piątą walkę w karierze, sięgając po pas międzynarodowego mistrza Polski.



