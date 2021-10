Walka była bardzo bliska. Lodzik walczył nieźle, ale miał przestoje. Korzystał z tego rywal, który urwał kilka rund.



Balaz wydawał się aktywniejszy, ale Lodzik odpowiadał mocnymi ciosami. Polak zachował więcej sił i końcówka pojedynku należała do niego.



O wyniku musieli zdecydować sędziowie. Mieli trudne zadanie, bo walka była bliska. Obaj pięściarze bowiem nie kalkulowali i stworzyli ciekawe widowisko.

Ostatecznie wszyscy trzej sędziowie punktowali na korzyść Lodzika. Tym samym dopisał on do swojego rekordu siódme zwycięstwo. Balaz pierwszy raz w karierze przegrał.



We wcześniejszym pojedynku dobrze spisał się Karol Welter. Również decyzją sędziów pokonał on Damiana Mielewczyka.



MP



