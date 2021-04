Mistrz Babilon MMA i FEN w wadze piórkowej Daniel Rutkowski odniósł pierwsze zwycięstwo w boksie. Na gali Babilon Boxing Show jednogłośną decyzją sędziów pokonał Dawida Śmiełowskiego.

Na gali Babilon Boxing Show doszło do niecodziennego pojedynku. W walce bokserskiej zmierzyło się bowiem dwóch zawodników MMA.



Rutkowski ma już na koncie dwie walki pięściarskie. Obie przegrał jednogłośną decyzją sędziów. W debiucie trudne warunki postawił Przemysławowi Runowskiemu, ale ostatecznie okazał się gorszy. W kolejnym pojedynku pokonał go Yaniel Evander Rivera.



Z kolei dla Śmiełowskiego był to pierwszy występ w pięściarskich rękawicach. Pokazał serce do walki, ale to było za mało. Już w drugiej rundzie dał się zdominować rywalowi, ale nie padł na deski.

To stało się w piątej rundzie. Rutkowski w końcu zdołał czysto trafić rywala i ten był liczony. Wcześniej Śmiełowski umiejętnie uciekał, był bardzo mobilny. Na początku piątego starcia odważnie zaatakował, ale w końcówce nadział się na prawy sierpowy rywala.

Rutkowski z pierwszym zwycięstwem

Ostatecznie Śmiełowski przetrwał całe sześć rund i o wyniku decydowali sędziowie. Werdykt nie mógł inny. Jednogłośnie na punkty zwyciężył Rutkowski.



To jednak nie koniec rywalizacji tych dwóch zawodników. W najbliższej przyszłości Śmiełowski i Rutkowski mają spotkać się w walce mistrzowskiej w MMA.



